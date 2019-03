Sattelzug ist nicht verkehrssicher

Im Rahmen von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen hat eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Pfullendorf einen rumänischen Sattelzug kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten an dem Laster mehrere, teils erhebliche technische Mängel fest, welche sich bei einer späteren Untersuchung durch einen Kraftfahrzeug-Sachverständigen bestätigten. So wurden Schäden an der Bremsanlage, durchgerostete Träger, ausgeschlagene Spurstangenköpfe und weitere Gefahrenquellen beanstandet. Bei dem 36-jährigen Fahrer wurde daraufhin durch die Polizei eine Sicherheitsleistung erhoben und die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt.