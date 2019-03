Südlich von Pfullendorf sollen weitere Windräder gebaut werden

Die Firma ABO Wind plant die Errichtung und den Betrieb eines Windparks mit zwei Anlagen im Malaienwald in Pfullendorf. Dies teilt die Firma am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Das Projekt im südlich von Denkingen gelegenen Malaienwald ist bereits das zweite von ABO Wind im Stadtgebiet Pfullendorfs. Seit 2017 arbeitet das Unternehmen an der Realisierung des Windparks Pfullendorf-Denkingen im Waldgebiet Hohenreute südwestlich der Fläche des geplanten Windparks Malaien. „Dabei handelt es sich trotz der Nachbarschaft um zwei unterschiedliche Vorhaben“, wird Projektleiter Elmar Holz in der Mitteilung zitiert. „Die Pachtverträge für das Gebiet im Malaienwald haben wir vor wenigen Wochen unterschrieben. Damit können wir nun in die konkrete Planung einsteigen“, erklärt er weiter. Seit einigen Tagen laufen die natur- und artenschutzrechtlichen Untersuchungen im Malaienwald. Für den Windpark Pfullendorf-Denkingen hat ABO Wind bereits im August 2018 einen Antrag auf Genehmigung beim Landratsamt Sigmaringen eingereicht.

Die zwei Anlagen des Windparks Malaien befinden sich innerhalb der geplanten Konzentrationszone für Windenergie gemäß dem Entwurf der Teilfortschreibung Windenergie des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf. Das Planungsgebiet ist von einem forstwirtschaftlich genutzten Fichtenwald geprägt, dem regelmäßig Holz entnommen wird. Ökologisch sensible Laubwaldflächen würden vom Windpark nicht tangiert. Beide Anlagen seien in mehr als 1000 Metern Entfernung von der nächstgelegenen Wohnbebauung geplant.