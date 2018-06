Rollerfahrer verletzt sich leicht

Ein 50-jähriger Rollerfahrer ist am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, an der Einmündung Heiligenbergerstraße/Gartenstraße gestürzt und leicht verletzt worden. Ein 79-Jähriger wollte mit seinem Pkw nach links, in die vorfahrtsberechtigte Heiligenberger Straße einfahren. Er erkannte, aus Richtung Denkingen, ein nahendes Auto, das den Blinker rechts gesetzt hatte und in die Gartenstraße abbiegen wollte. Der Autofahrer fuhr in die Einmündung ein und übersah dabei, dass sich hinter dem Abbiegenden ein geradeaus fahrender Roller befand. Der Zweiradfahrer bremste stark ab, um den drohenden Unfall zu vermeiden. Dabei stürzte er allerdings, ohne den einbiegenden Pkw zu berühren. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gefahren. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.