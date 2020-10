Rollerfahrer kollidiert mit Auto

Leicht verletzt hat sich nach Polizeiangaben ein Rollerfahrer, der am Dienstagnachmittag im Sonnenrain mit einem Auto kollidiert ist. Der Zweiradfahrer übersah beim Vorbeifahren an einem in Fahrtrichtung geparkten Auto den entgegenkommenden Audi. Bei dem frontalen Aufprall schleuderte der 63 Jahre alte Rollerfahrer auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich an der Hand.