Rockstroh und Bogdanoska gewinnen Bezirkstitel

Als am Sonntagabend das letzte Finale der Bezirksmeisterschaften auf der Anlage des TC Nicolai Konstanz gespielt war, konnten die Organisatoren und Spieler erst einmal tief durchatmen. Nach dem verregneten Start am 1. Mai mit dem ungewollten „Ausflug“ in die Konstanzer Hallen und einem tollen zweiten Tag auf den Plätzen des TC Allensbach, des TC Dettingen-Wallhausen und des TC Insel Reichenau, sah es am Sonntag lange danach aus, als würden die Finals nach einem Wolkenguss nicht stattfinden können. Mit vereinten Kräften gelang es dem Bezirksteam um Sportwart Mike Wolf die Plätze bespielbar zu machen.

Zufrieden war auch der Bezirksvorsitzende Sebastian Weber: „Wir hatten schon lange nicht mehr so viele Meldungen.“ Auf Grund der fortgeschrittenen Stunde verzichteten die Organisatoren auf eine gemeinsame Siegerehrung.

Nach hart umkämpften, hochklassigen Matches setzten sich bei den Herren A Noah Rockstroh (TC Markdorf) im Finale gegen Marco Jäger (TC 1902 Überlingen) und bei den Damen Tea Bogdanoska (TC Radolfzell) gegen Diane Friedrichs (TC BW Villingen) durch. Die weiteren Titelträger sind bei den Damen 40 Barbara Funke (TC Salem), bei den Herren 40 Clemens Hertrich (TC Nicolai Konstanz), bei den Herren 50 Andreas Koliska (TC Bonndorf) und bei den Herren 60 Gastspieler Hans Tenge (TA TV Vaihingen). Bei den Damen B gewann Mary Steidel (TC Murg) und im C-Feld setzte sich Felina Groß (TC Radolfzell) durch. Bei den Herren B siegte Julien Wigishoff (TC Nicolai Konstanz), bei den Herren C Sebastian Sitterberg (DJK Singen) sowie bei den Herren D Bastian Kopp (TC Nicolai Konstanz).

Match-Tiebreak entscheidet

Nachdem im quantitativ wie qualitativ stark besetzten Herrenfeld (LK 1 bis 7) der an eins gesetzte Christian Cyranowski aus Sindelfingen im Achtelfinale die Segel strich, war nach einigen spannenden Spielen der Weg für die Nummer zwei, Noah Rockstroh frei. Nach einem „zu Null“ gewonnenen ersten Satz im Finale gegen Marco Jäger, sah der Markdorfer Oberligaspieler wie der sichere Sieger aus. Jäger kämpfte sich jedoch zurück ins Match und gewann den zweiten Durchgang im Tiebreak. Den entscheidenden Match-Tiebreak und damit den Titel holte sich Rockstroh mit 10:6 Spielen.

Bei den Damen (LK1 bis 8) schied die an eins gesetzte Bettina Koepfer (TC BW Villingen) im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Tea Bogdanoska aus. Mit einem deutlichen Erfolg über Larissa Hamm (TC Nicolai Konstanz) erreichte Bogdanoska das Finale. Hier traf dann auf die an zwei gesetzte Diane Friedrichs, deren Weg ins Endspiel über Pia Schwarz (TC Singen) führte. Die Radolfzellerin ließ die Villingerin nie richtig ins Match kommen und gewann verdient mit 7:5 und 6:3.

Mit einem 6:1 und 6:3 über Manuela Andräß (TC BW Donaueschingen) erreichte Barbara Funke das Finale der Damen 40. Hier traf sie auf die an zwei gesetzte Katja Denzer-Krause, die mit einem deutlichen Erfolg über Angelika Schmeh (TC 1902 Überlingen) ins Endspiel kam. Hier diktierte Funke das Geschehen vor allem beim 6:0 im ersten Satz. Obwohl im zweiten Durchgang mit 3:0 in Front, gelang der Baaremerin die Wende nicht mehr.

Bei den Herren 40 mussten sowohl der an eins gesetzte Gregor Dietsche (TC Nicolai Konstanz), als auch die Zwei, Götz Jörger (TC BW Villingen) im Halbfinale die Segel streichen. So standen sich im Finale mit Michael Scheureck (TC Insel Reichenau) und Clemens Hertrich (TC Nikolai Konstanz) die Nummer drei und vier des gut besetzten Feldes gegenüber und machten es in einem hochklassigen Spiel so richtig spannend. Im entscheidenden Match-Tiebreak hatte der Lokalmatador Hertrich den längeren Atem und siegte mit 10:6 Spielen.

Nur ein einziges Spiel gönnte dagegen der Schwarzwälder Koliska im Finale der Herren 50 seinem Gegenüber Uwe Briel vom TC Tailfingen. Koliska schaltete im Viertelfinale den an eins gesetzten Jörg Ertl vom Eisenbahner Sportverein und im Halbfinale die Nummer drei Klaus Michel (TC Allensbach) aus und war der verdiente Titelträger. Diesen sicherte sich bei den Herren 60 Hans Tenge aus Vaihingen, der sich allerdings nach harter Gegenwehr erst im Match-Tiebreak gegen den ungesetzten Helmut Salewski (PTSV Post Telekom) durchsetzten konnte.

Meixner gewinnt bei Damen B

Im Finale der Damen B (LK8 bis 16) siegte Steidel mit 6:1 und 6:1 gegen Jessica Meixner (TC Salem). In den Gruppenspielen der Damen C (LK14 bis 23) hatte Felina Groß die Nase vorn, vor Valerin Marquardt (SV Litzelstetten). Bei den Herren B (LK 6 bis 12) setzte sich Julien Wigishoff gegen Dominik Bertsche (beide TC Nicolai Konstanz) im Match-Tiebreak durch. Bei den Herren C (LK10 bis 16) hatte im Finale „Gastgeber“ Michael Faulhaber gegen Sebastian Sitterberg (DJK Singen) die Nase vorn, ebenso wie bei den Herren D (LK16 bis 23) Bastian Kopp gegen P. Putschbach ( BW Villingen).