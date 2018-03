Rhythmen entführen Schüler in die afrikanische Savanne

Die Afrika-Woche an der Grundschule am Härle ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Schuljahr. Seit vier Jahren kommt die Tübinger Gruppe „Kuntu“ nach Pfullendorf. In der Schulturnhalle wurde in diesem Jahr zur Eröffnung das „Tanzfest in Afrika“ aufgeführt. Schulleiterin Susanne Sessler begrüßte die Künstler und die 290 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern.

Die Schüler erkannten Chris Portele, Mary Ann Fröhlich und Hansjörg Ostermayer wieder und begannen schon vor der Vorstellung das Lied „Anna kafu!“ zu singen. Dieses Lied war im vergangenen Jahr der Ohrwurm während und nach der Projekt-Woche.

Die Gruppe „Kuntu“ aus Tübingen entführte die Zuschauer in die Savanne und in die Regenwälder Afrikas. Chris Portele an den Trommeln und Marimbaphon stimmte zu Liedern an, die die Kinder schnell mitsangen. Mary Ann Fröhlich tanzte zu den Trommelschlägen. Sie verzauberte mit ihren wunderbar rhythmischen Bewegungen. Nachdenklich waren die afrikanischen Märchen. Hansjörg Ostermayer zog mit seiner Mimik und seiner Stimme die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann. Geschickt wechselten in den Rhythmen lautstarkes Klatschen und Tierlaute mit spannungsgeladener Stille.

Das afrikanische Märchen „Wie der Spinnenmann die Riesenschlange fing“ zeigte, dass mit Überlegungen und List auch eine kleine Spinne eine Riesenschlange fangen kann. Die Eitelkeit der Riesenschlange wurde ihr zum Verhängnis, so konnte die Spinne die Schlange an eine Bambusstange fesseln.

Die Stunde Vorstellung verflog schnell. Die Schüler verfolgten konzentriert die Geschichten und die Musik. Immer wieder schafften es die Künstler, die 290 Kinder zum Mitsingen und Bewegen zu bringen.

Nach dem gemeinsamen Auftakt wird nun in den Klassen weitergearbeitet.