Restaurant im Seepark ist kaum wiederzuerkennen

Nach einem kompletten Umbau innerhalb nur weniger Monate ist das neu gestaltete Restaurant im Seepark Linzgau in Pfullendorf am Montagabend offiziell eröffnet worden. Dieses trägt inzwischen – in Anlehnung an die unter gleicher Leitung stehende Schwester-Location in Friedrichshafen – den Namen „Lukullum“. Vertreter der Stadt und der am Bau beteiligten Firmen überzeugten sich bei der Feier davon, dass nicht nur optisch, sondern auch kulinarisch viel geschehen ist. Die Bewährungsprobe, nämlich 120 Essen gleichzeitig und à la Carte zu servieren, meisterten die Teams in Küche und Service souverän.

Verändert hat sich das Restaurant innen und außen. Terrasse, Tragkonstruktion, Fensterfront und Elektrik wurden saniert und großteils erneuert – eine notwendige Investition in die Gebäudehülle, die die Stadtwerke als Eigner des Seeparks und damit auch des Restaurants tätigten. Für die Neugestaltung der Gasträume war das Pächtertrio mit Alexander Stadler, Hermann Geil und Andreas Strobel zuständig. Sie gaben dem Restaurant in Kooperation mit Innenarchitekt Otto Gahleitner aus Bregenz mit Farben, pfiffigen Stilelementen und einer neuen Raumeinteilung ein modernes und trotzdem heimeliges Aussehen. 120 Sitzplätze im Inneren und 160 Plätze auf der Terrasse laden zum Verweilen ein.

Keine Aussage zu den Kosten

Welche Summe die Stadtwerke in die Sanierungsmaßnahmen und die Pächter in die Innengestaltung investierten, wollte Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg-Arne Bias am Montag nicht sagen. Nur soviel: „Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen – die Hälfte wir als Stadtwerke und die andere Hälfte die Betreiber.“ Bei der Vorstellung der neuen Pächter im September vergangenen Jahres waren die Verantwortlichen von Kosten in Höhe von 400 000 Euro ausgegangen.

Bürgermeister Thomas Kugler ließ die jüngere Geschichte des 2001 zur Eröffnung des Seeparks erbauten Restaurants Revue passieren. Nachdem die frühere Pächterin Heike Geng zum 1. September vergangenen Jahres ihren Vertrag gekündigt habe, hätten sich ohne aktive Werbung zehn Interessenten gemeldet, berichtete Kugler. Die drei „Topfavoriten“ seien in den Gemeinderat eingeladen worden, der sich für das Trio, das das „Lukullum“ in Friedrichshafen zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt habe, entschieden. „Wir waren mit einer Delegation inkognito in Friedrichshafen und haben das Essen getestet“, sagte der Bürgermeister schmunzelnd. „Ich bin überzeugt, dass Ihr Konzept aufgeht, denn Sie arbeiten stringent am Erfolg.“

Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg-Arne Bias berichtete von dem „Mammutwerk“, das „in der atemberaubend kurzen Zeit“ von September bis jetzt bewältigt wurde. Die anstehenden Sanierungsarbeiten seien ein guter Zeitpunkt gewesen, um auch neue Ideen zu verwirklichen. Die tatsächliche Bauzeit – hauptsächlich waren Handwerksbetriebe aus Pfullendorf am Werk – betrug lediglich drei Monate.

Bias sprach von einer „Baustelle der Extreme“, weil 20 Firmen „in diesem Bienenstock“ gleichzeitig am Werk gewesen seien. „Was die Handwerker abgeliefert haben, ist eine Topleistung“, sagte er. Auch für die Neugestaltung des Gastraums mit dem großen Stammtisch und des Thekenbereichs fand der Stadtwerke-Chef ausschließlich lobende Worte: „Chapeau, das habt Ihr ganz toll gemacht!“ Gemeinsam wünschten Bias und Kugler den drei Wirtsleuten mit einem riesigen gebackenen Schlüssel, dass das Restaurant und sein Konzept von den Besuchern gut angenommen wird.

Für das Gastgebertrio sprach Alexander Stadler, der gleich anschließend zu Küchenchef Daniel Schober und dessen Team an den Herd entschwand, um seine ersten Gäste in Pfullendorf kulinarisch zu verwöhnen. „Wir haben Tag und Nacht für diesen Traum gearbeitet“, sagte Stadler. Mehr als 30 Mitarbeiter seien eingestellt worden, die alle „motiviert bis in die Haarspitzen“ seien. „Wir fühlen uns hier einfach sauwohl und freuen uns, dass wir jetzt loslegen dürfen.“