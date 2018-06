Realschüler stellen Regeln gegen Cyber-Mobbing auf

Eigentlich freut sich Joe nur darüber, dass er im Unterricht eine richtige Antwort geben konnte. Doch Mitschülerin Kim ist genervt, gönnt ihm den Erfolg nicht. Immer heftiger terrorisieren sie und ihre Mitschüler Joe mit E-Mails, Anrufen und SMS – bis am Ende die Polizei vor der Schule steht. Die Mädchen und Jungen der Klasse 6a an der Realschule am Eichberg sind sich sicher: So weit wie in diesem kurzen Film wollen sie es niemals kommen lassen. Das ist eines der Ergebnisse des Cyber-Mobbing-Workshops, den die Kinder am Mittwoch anlässlich einer Modulwoche zum Thema Prävention absolviert haben.

An der Brisanz des Thema besteht kein Zweifel: Fast alle Kinder in der Klasse besitzen ein Smartphone, fast alle sind Mitglied einer klasseninternen WhatsApp-Gruppe. Und auch wenn sich die Jungen und Mädchen gut verstehen, ahnen sie, dass angesichts der modernen Technik selbst aus einem blöden Scherz schnell eine ernste Angelegenheit werden kann.

Sprachnachricht verbreitet Angst

„Cyber-Mobbing ist ein wichtiges Thema“, sagt zum Beispiel Laura. „Das kann jeden treffen – auch, wenn er gar nichts gemacht hat.“ Die Schüler berichten unter anderem von einer anonymen Sprachnachricht, die beim Kommunikationsdienst WhatsApp die Runde machte: Eine verstellte Stimme fordert den Empfänger auf, die Nachricht an 20 andere Nutzer weiterzuleiten – und droht andernfalls mit dem Tod.

Christian Schmidt kennt diese Nachricht. Er ist Mitarbeiter an der Zeppelin-Universtität Friedrichshafen und Referent des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg. Mit den Pfullendorfer Realschülern spricht er zwei Stunden darüber, was Cyber-Mobbing ist, wo es anfängt und wie sich Betroffene dagegen wehren können. Es geht um Täter, Opfer und Mitläufer, die Rolle von Lehrern, Eltern und Freunden. Sein Tipp zum Umgang mit der bedrohlich klingenden Sprachnachricht: Am besten direkt löschen und nicht weiterleiten.

Eine ähnliche Strategie schlägt Paul zum Umgang mit Cyber-Mobbing vor: „Gerade die, die einen mobben, wollen ja, dass man reagiert“, sagt er. „Deshalb reagiert man am besten gar nicht.“ Ronja ist da anderer Meinung. „Wenn ich bei WhatsApp nicht reagiere, macht derjenige vielleicht in der Schule weiter“, sagt sie. Christian Schmidt rät den Kindern dazu, auf jeden Fall besonnen zu bleiben – im Internet genauso wie auf dem Schulhof. „Sonst tauscht ihr irgendwann nur noch Beleidigungen aus, ohne in der Sache weiterzukommen“, sagt er.

Davon, Cyber-Mobbing einfach komplett zu ignorieren, rät Christian Schmidt allerdings ab. „Wenn mich das Mobbing belastet, hilft mir das nicht weiter“, sagt er. Betroffene könnten vielleicht mit Eltern oder Freunden über das Problem sprechen – oder die „Nummer gegen Kummer“ anrufen, bei der sich Kinder und Jugendliche auch anonym beraten lassen können. „Beobachter oder Mitläufer spielen auch eine wichtige Rolle“, sagt Schmidt. „Selbst wenn sie nur bei Facebook oder Instagram auf ,Gefällt mir’ klicken, ist das für den Täter eine Bestätigung.“ Christian Schmidt gibt den Schülern den Tipp, ruhig mal den eigenen Namen zu googeln. „Das hat nichts mit Einbildung zu tun“, sagt er. „Nur, wenn ich weiß, was im Internet über mich steht, kann ich dagegen auch etwas machen.“

Mobbing-Film wirft Fragen auf

Mit dem sechseinhalb Minuten langen Internet-Video „Cyber Bullying – Let’s fight it together“ („Cyber-Mobbing – Lasst uns zusammen dagegen vorgehen“) demonstriert Christian Schmidt den Schülern, wie schnell Mobbing aus beliebten Mitschülern deprimierte Außenseiter machen kann. In Arbeitsgruppen sprechen die Mädchen und Jungen darüber, was sie gesehen haben – und wie sie reagieren würden. Tobi, Lars, Michelle und Annika sind sich zum Beispiel sicher, dass sie an Joes Stelle ihren Eltern davon erzählt hätten, was los ist.

Zum Schluss erarbeiten die Schüler Regeln, mit denen sie verhindern wollen, dass sich so etwas wie im Film auch bei ihnen abspielen könnte. „Ich muss ja nicht immer gleich jemanden beleidigen, nur weil ich ihn nicht mag“, sagt Luca. Lea findet, dass die Schüler gut zusammenarbeiten sollten. Und Celine möchte nicht noch einmal erleben, dass pornographische Fotos oder Videos in der WhatsApp-Gruppe der Klasse auftauchen. Christian Schmidt schlägt vor, die Regeln in der Klasse aufzuhängen. „Wenn sich alle daran halten, kommt es gar nicht erst zu Mobbing“, sagt er. Mit seinem Workshop sind die Mädchen und Jungen diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen.