Rasant: Race-4-Kids flitzt nach Pfullendorf

Die Nachricht kam unerwartet und so rasant wie die Karts ihre Runden für die kranken Kinder drehen, wegen derer Jasmin Rubatto seinerzeit diese Benefizveranstaltung ins Leben gerufen hatte. Race-4-Kids wird nicht mehr in Friedrichshafen stattfinden, sondern künftig in Pfullendorf für Begeisterung sorgen.

Vom 19. bis 21. August wird Pfullendorf, so zumindest die Planung der Verantwortlichen Jasmin Rubatto und Sascha Steiger, zu Klein-Monaco werden. Die Karts, mit denen Prominente und interessierte Teilnehmer in Teams um Punkte und Spendengagen um die Wette rennen, sollen ihre Runden an drei Tagen durch die Stadt drehen. Dass Superstar Daniel Schumacher dabei nicht fehlen darf, ist klar, zumal er einer der Initiatoren des Umzugs war.

Beinahe wäre es ausgefallen

Jasmin Rubatto und Julia Loder hatten die Veranstaltung Race-4-Kids lange Zeit an der Messe Friedrichshafen veranstaltet, hatten dort einen „wunderbaren Platz und ein tolles Messeteam erleben dürfen“, wie Julia Loder gestern erzählte.

Wegen zu wenig vorhandener Helfer an der Strecke und im Vorfeld der Veranstaltung stand Race-4-Kids jedoch zuletzt in Frage. „Es ist ein Riesenakt, den Jasmin sich dort auferlegt und das war kaum mehr machbar. Bis kurz vor dem Wochenende hieß es, dass wir das Benefizrennen ausfallen lassen müssten.“

Als dann gestern Jasmin Rubatto kurz vor ihrem Urlaub bei Julia Loder anrief, begann das neue Kapitel bei Race-4-Kids und das heißt Pfullendorf.