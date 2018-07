Randalierer sind in Pfullendorf unterwegs

In Pfullendorf sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Autoscheibe eingeschlagen, ein Schaukasten und eine Trennwand zerstört sowie Blumen aus Blumenkästen herausgerissen worden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, ist noch nicht klar, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Die erste Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr und Mitternacht auf Höhe des Gebäudes Nummer 22 an der Hauptstraße. Ein unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf die Heckscheibe eines dort abgestellten VW ein. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die zweite Tat ereignete sich zwischen 21 und 9.30 Uhr. Vermutlich mit Steinen wurden die Verglasung eines Schaukastens und eine Trennwand aus Sicherheitsglas am Zentralen Omnibusbahnhof zerstört. Der Schaden beträgt 3000 Euro. Die Blumen auf dem Marktplatz wurden zwischen 18 und 9.30 Uhr aus den Kästen herausgerissen. Der Schaden beträgt rund 50 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.