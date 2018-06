Randalierer richten 2500 Euro Schaden an

Die Polizei bittet um Hinweise auf Randalierer, die in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Sachbeschädigungen in Pfullendorf begangen haben.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Montag mitteilte, schlugen die Randalierer auf der Alten Postgasse die Seitenscheibe eines BMWs ein. An der Hauptstraße und an der Heiligenberger Straße schlugen sie Schaufensterscheiben ein. An der Pfarrhofgasse beschädigten sie einen Auto-Scheibenwischer und auf der Hauptstraße rissen sie die Blumen aus einigen Kübeln. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07552/20160 entgegen.