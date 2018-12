Randalierer entzünden ein Lagerfeuer

Unbekannte Täter haben am Freitagabend bei der Realschule und der Kasimir-Walchner-Schule in Pfullendorf eine Eingangstür zerkratzt, einen Briefkasten zerstört und ein Lagerfeuer entzündet.

Ein Zeuge informierte gegen 19.30 Uhr die Polizei über Randalierer an der Straße „Zum Eichberg“. Als die Beamten eintrafen, gelang mehreren Personen die Flucht. Drei Jugendliche konnten allerdings kontrolliert werden. Ob diese mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen, wird derzeit ermittelt. Deshalb bittet die Polizei die Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, den Polizeiposten Pfullendorf zu informieren. Dieser ist unter der Telefonnummer 07552/201 60 erreichbar. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Montag noch nicht beziffern.