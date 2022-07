Räuberbahn bietet Musik im Zug

Die Fahrt mit der Räuberbahn zwischen Aulendorf und Pfullendorf wird am Sonntag, 24. Juli, ein ganz besonderes Erlebnis – mit Livemusik am und im Zug. Das teilen die Veranstalter in einer Vorschau mit.

Zur Ankunft des ersten Räuberbahnzuges um 10.10 Uhr am Bahnhof Pfullendorf-Stadtgarten wird der Chor Chips und Flips singen. Auf der zweiten Räuberbahnfahrt ab Pfullendorf 14.18 Uhr und retour ab Aulendorf 16.13 Uhr spielt die Musikgruppe Bäfka´s Band aus Pfullendorf während der Fahrt im Zug: mit Stücken aus der Weltmusik mit Akkordeon, Bass, Violine, Querflöte und Gitarre.

Ein Wochenende später veranstaltet am 31. Juli der Musikverein Burgweiler sein traditionelles Burgfest. Mit der Räuberbahn besteht eine komfortable Anreisemöglichkeit: Per Zug geht es zum Bahnhof Burgweiler; von dort steht eine Pferdekutsche am Bahnhof Burgweiler für die Fahrt zum Festort bereit. Zurück zum Bahnhof geht es 13.30 Uhr. Räuberbahn-Fahrgäste mit gültigem Ticket werden kostenlos kutschiert.