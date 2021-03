Leichte Verletzungen hat sich eine 44-jährige Radfahrerin zugezogen, als sie am Montag gegen 16.45 Uhr in der Straße Am Eichberg in Pfullendorf von einem Auto erfasst wurde, das teilt die Polizei mit. Eine 69-jährige Citroen-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen in die Hans-Ruck-Straße die entgegenkommende Radfahrerin und stieß infolge mit der 44-Jährigen zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Radlerin zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.