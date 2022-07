Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 66-jährige Radfahrerin sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in der Otterswanger Straße schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr die Frau zusammen mit ihrem Ehemann den dortigen Kreisverkehr. Ein 34-jähriger VW-Fahrer überholte das Paar im Kreisverkehr und fuhr an der zweiten Ausfahrt aus. Dabei kollidierte er mit der 66-Jährigen, die an der dritten Ausfahrt abfahren wollte. Die Frau stürzte zu Boden. Während am Pkw kein Sachschaden entstand, wird dieser am Pedelec auf rund 100 Euro beziffert. Gegen den 34-Jährigen wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.