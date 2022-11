Radfahrer kollidiert mit Pkw-Anhänger

Leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger E-Bike-Fahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf dem Radweg an der Franz-Xaver-Heilig-Straße unterwegs war. Der Radler überquerte nach Angaben der Polizei den Radweg an der Einmündung Industriestraße und übersah hierbei einen Pkw mit Anhänger, der von der Franz-Xaver-Heilig-Straße in die Industriestraße abgebogen war. Er fuhr auf den hinteren Teil des Anhängers auf und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus.