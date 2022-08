Radfahrer fährt auf falscher Seite und verursacht Unfall

Einen Unfall verursachte ein Pedelec-Fahrer, der am Mittwoch gegen 12 Uhr an der Spitze einer Radfahrgruppe in der Adolf-Kolping-Straße auf dem Radfahrstreifen in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ein 57-jähriger Rollerfahrer fuhr ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen, als ihm die Gruppe von insgesamt sechs Radfahrern auf seiner Seite entgegenkam.

Daraufhin erschrak der Mann, bremste ab und stürzte in der Folge von seinem Roller. Durch den Sturz wurde der Rollerfahrer leicht verletzt, an seinem Roller entstand ein geringer Sachschaden. Der 66-jährige Pedelec-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.