Radfahrer beleidigen Inhaberin von Campingplatz

Weil eine Campingplatzinhaberin zwei Radtouristen am Sonntagnachmittag aufgrund der aktuellen Bestimmungen der Corona-Verordnung den Zutritt zum Gelände verweigert hat, wurde sie übel beleidigt und gezielt angehustet. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Gegen 15.50 Uhr wollten die beiden Männer mit ihren Rädern über den privaten Campingplatz zum Illmensee. Derzeit dürfen allerdings aufgrund der geltenden Bestimmungen nur Dauercamper eingelassen werden, weshalb den beiden Radlern, die baden wollten, der Zutritt verweigert wurde. Darauf reagierten die unbekannten Männer mit Beschimpfungen und beleidigten die 39-Jährige. Sie gingen sie auf Nahdistanz zu der Frau und husteten sie zielgerichtet an. Als die Radfahrer bemerkten, dass ihr Tun von einem Camper gefilmt wird, gingen sie den Mann handgreiflich an und zwangen ihn dazu, die Aufnahme zu löschen. Weiteren Gästen des Campingplatzes gelang es schließlich, schlichtend einzugreifen und die beiden ungebetenen Gäste zum Verlassen des Geländes zu bewegen. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Beleidigung.