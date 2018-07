Räuber Grandscharle führt durch Pfullendorf

Die Stadt Pfullendorf bietet während der Sommerferien zweimal die Möglichkeit, den Ganoven Grandscharle auf seinem Räuberstreifzug zu begleiten.

Dieser entführt die Teilnehmer ins Jahr 1820 und lehrt ihnen nicht nur das Rotwelsch. Auf unterhaltsame Weise wird Wissenswertes des Gaunerlebens vermittelt und beim Streifzug durch die Stadt erfahren die Teilnehmer dunkle Geheimnisse des Räuberlebens und etwas über die damit verbundenen Schwierigkeiten im Alltag. Die Führung am Sonntag, 19. August, beginnt um 15 Uhr am Obertor. Die Teilnahme an der anderthalbstündigen Führung kostet vier Euro und ist für Kinder bis zwölf Jahre kostenlos. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information unter der Telefonnummer 07552/25 11 31 entgegen.

Bereits am Sonntag, 29. Juli, gibt es eine Räuberführung mit anschließendem Räuberschmaus im Felsenkeller. Die eigentliche Führung beginnt um 16 Uhr am Obertor, der Räuberschmaus direkt im Anschluss um 17.30 Uhr im Felsenkeller. Die Führung inklusive Essen kostet für Jugendliche und Erwachsene 15 Euro, Kinder zwischen sechs und elf Jahren zahlen zehn Euro. Anmeldungen nimmt das Hotel Adler bis Donnerstag, 26. Juli, unter der Telefonnummer 07552/920 90 entgegen.