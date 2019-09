Ein unbekannter Täter hat am Freitag gegen 23.45 Uhr ein Quad aus einem Carport in der Lindenstraße gestohlen. Personen, die Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des Quads geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60, zu wenden.