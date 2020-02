Psychisch Kranker stiehlt Auto

Ein 23-jähriger Mann, der am Mittwoch und Donnerstag in Pfullendorf durch die Begehung mehrerer Straftaten aufgefallen ist, ist laut Polizeimeldung am frühen Freitagmorgen an der B 31 beim Kloster Birnau von den Beamten kontrolliert werden. Wegen seines psychischen Gesundheitszustandes kam er zur Behandlung ins Krankenhaus. Zunächst fiel der 23-Jährige am Donnerstag zur Mittagszeit deswegen auf, weil er in einer Gaststätte in der Franz-Xaver-Heilig-Straße in Pfullendorf die Zeche nicht bezahlte. Nach dem Verlassen der Gaststätte entwendete er aus einem Auto verschiedene Gegenstände. Der Wagen war unverschlossen. Die Sachen packte der Dieb in einen BMW, den er zuvor in der Bahnhofstraße gestohlen hatte. Der junge Mann wurde dabei beobachtet wie er auf dem Gaststätten-Parkplatz an mehreren Fahrzeugen hantierte und dagegen schlug. Ein Autobesitzer stellte danach leichte Beschädigungen an seinem Auto fest. Im Vorbeigehen beleidigte der 23-Jährige noch eine Frau, die darauf nicht reagierte. Danach fuhr er mit dem gestohlenen BMW in Richtung Innenstadt. Am frühen Freitagmorgen stand der Autodieb im Birnauer Wald an der Bundesstraße 31, weil der gestohlene BMW nicht mehr lief. Eine Streife vom Polizeirevier Überlingen kontrollierte den Mann. Das Fahrzeug war bis unters Dach mit allem Möglichen beladen. Unter den ganzen Sachen befand sich auch hochwertiges Elektromessgerät, das am Mittwoch oder Donnerstag in Pfullendorf aus einem Auto gestohlen wurde. Der 23-Jährige wurde durchsucht und im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt. Alkohol- oder drogenbeeinflusste Ausfallerscheinungen waren nicht feststellbar. Wegen seines psychischen Zustandes musste er klinisch betreut werden. Weitere Ermittlungen führt der Polizeiposten Pfullendorf.