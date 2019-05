Prozess um tödliche Messerattacke in Pfullendorf beginnt

Vor dem Landgericht Hechingen beginnt am Donnerstag, 6. Juni, der Prozess um eine tödliche Messerattacke am 6. Dezember vergangenen Jahres in Pfullendorf.

Am Nikolaustag war eine 34-jährige Frau in ihrer Wohnung im Wohngebiet Rosslauf erstochen worden. Unter dringendem Tatverdacht steht der damals 33 Jahre alte Ehemann, der jetzt unter anderem wegen Totschlag angeklagt ist. Gegenüber den Ermittlern hat der Mann den tödlichen Angriff bereits eingeräumt. Nachdem er in Pfullendorf offenbar auf seine Frau einstach, flüchtete er in den Landkreis Biberach. Dort stellte er sich der Polizei.

Nach der Untersuchungshaft wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Im Raum steht, dass er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder zumindest der erheblich verminderten Schuldfähigkeit beging. Die Verhandlung vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts beginnt am Donnerstag um 12.30 Uhr. Anschließend sind mehrere Fortsetzungstermine angesetzt.