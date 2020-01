Projektpartner eröffnen neues Mehrgenerationenhaus in Wald

In Wald ist am Freitag das neue Mehrgenerationenhaus eröffnet worden, in dem sowohl Kinder als auch Senioren betreut werden. Dieses Konzept suche in der Region seinesgleichen, sagte Thomas Roth, Regionalleiter der gemeinnützigen Gesellschaft Vinzenz von Paul. In dem zwei Millionen Euro teuren Gebäude, das die Gemeinde erstellt hat, werden ganztags 26 Kinder vom Krippenalter bis zur Einschulung betreut. Außerdem hat Vinzenz von Paul als Mieter 15 Tagespflegeplätze für Senioren eingerichtet.

„Synergieeffekte und Mehrwert für die Kinder und die Senioren“ verspricht sich Roth vom Konzept, bei dem Begegnungen der beiden Generationen ausdrücklich erwünscht sind. Zudem würden zwei Lücken im Betreuungsangebot der Gemeinde geschlossen, sagte Bürgermeister Werner Müller. Bis die ersten Kinder und Senioren einziehen, vergehen allerdings noch ein paar Tage, denn die Außenanlagen sind witterungsbedingt noch nicht fertig geworden und die Abnahme durch die Behörden steht ebenfalls noch aus.

„Ich bin stolz, dass wir es hinbekommen haben“, sagte Müller. Seit den ersten Gesprächen im Jahr 2016 habe es einige Hürden wie Einsprüche aus der Nachbarschaft gegeben, die genommen werden mussten. Auch der Gemeinderat sei nicht von Anfang an überzeugt gewesen. Dafür habe das Land Baden-Württemberg mit Zuschüssen „tüchtig geholfen“. „Machen Sie was Gutes draus“, sagte Werner Müller zu den Erzieherinnen und Altenpflegerinnen, die künftig die kleinen und die großen Gäste der Einrichtung betreuen.

Philipp Sohn vom Planungsbüro Roterpunkt Architekten in Ravensburg stellte das bauliche Konzept vor. Die Tagespflege auf der einen Seite des Gebäudes und der Kindergarten auf der anderen Seite verfügen jeweils über eine komplette eigene Infrastruktur mit Nasszellen und Küchen. Auch die Außenanlagen sind getrennt: Für die Senioren wurde eine Terrasse gebaut. Den Kindern steht ein Garten mit Spielbereichen für die verschiedenen Altersgruppen zur Verfügung. Verbunden sind die beiden Einrichtungen durch den Eingangsbereich und durch einen innenliegenden Mehrzweckraum, der gemeinsam genutzt wird.