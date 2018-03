Programm reicht von Abba bis zum Zulu-Song

Nach einer längeren Pause präsentiert der Chor Chips und Flips am Samstag, 10. März, um 20 Uhr ein neues Programm in der Pfullendorfer Stadthalle. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor Chips und Flips Juniors sowie der A-cappella-Gruppe Lautstark hat Chorleiter Josef Blender ein ansprechendes Programm zusammengestellt. Von A wie Abba bis Z wie Zulu-Song bekommen die Besucher eine abwechslungsreiche Auswahl an Titeln präsentiert.

Die Sänger von Chips und Flips hatten sich in den vergangenen Jahren auf kleinere Konzerte und Benefizveranstaltungen konzentriert. Fahrten zu Chortreffen, zum Beispiel nach Kirchberg/Tirol, und Besuche in Pfullendorfs französischer Partnerstadt St. Jean de Braye standen ebenfalls auf dem Jahresprogramm. „Jetzt ist die Zeit reif, sich in Pfullendorf wieder zu präsentieren“, schreibt Pressewartin Veronika Treubel in einer Mitteilung.

Das Konzert am 10. März steht unter dem Titel „Lautstarke Männer und Chips und Flips“. Bei der Gruppe Lautstark handelt es sich nach eigener Aussage um die jüngste Boygroup zwischen Salem und Echbeck. Die acht „Vokalmatadore“ vom Bodensee singen A-cappella-Titel aus den Repertoires deutscher Bands wie Wise Guys und Basta, abgerundet durch Welthits im vokalen Gewand – melodisch nuanciert abgestimmt mit einem kräftigen Schuss (Selbst-)Ironie.