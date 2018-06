Prestigeduell beim TSV Aach-Linz

Am siebten Spieltag der Bezirksliga Bodensee stehen wieder spannende Begegnungen auf dem Plan. Der SC Markdorf empfängt den TSV Konstanz und will mit einem Sieg weiter oben dabei bleiben. Nach der knappen Niederlage im letzten Spiel will auch der FC Kluftern im Spiel gegen Orsingen/Nenzingen wieder drei Punkte einfahren. Im Derby musste der SV Bermatingen sich das erste Mal in dieser Saison geschlagen geben. Nun soll wieder eine neue Serie gestartet werden, am besten direkt gegen Bodman/Ludwigshafen. Die Spitzenposition will auch der SV Deggenhausertal im Spiel gegen den SV Allensbach verteidigen. In Aach-Linz kommt es an diesem Wochenende zu einem lang ersehnten Derby zwischen dem TSV und dem SC Pfullendorf II.

SC Markdorf - Türk. SV Konstanz (So., 15 Uhr): Einen ganz wichtigen Sieg konnte der SC Markdorf am vergangenen Wochenende im Derby gegen den SV Bermatingen landen. Mit 3:2 ging der Sportclub als Sieger vom Platz und Coach Bernd Filzinger ist natürlich zufrieden: „Wir haben eine gute Leistung abgerufen und vor allem großen Willen bewiesen. Die drei Punkte gehen in Ordnung und sollten uns für die kommenden Wochen Auftrieb geben. Jetzt heißt es für uns dran bleiben.“ Am Wochenende empfängt der Sportclub den Türk. SV Konstanz, ein bekannter Gegner für Filzinger: „Wir wissen um die enorme Spielstärke und Offensivpower des TSV Konstanz. Wir wissen aber auch, wo wir ansetzen können um sie zu schlagen. Für uns gilt: Defensiv kompakt stehen und in der Offensive den Gegner so unter Druck zu setzen, dass er Fehler machen muss und die Chancen dann in Tore ummünzen. Der Derbysieg hat uns natürlich sehr viel Selbstvertrauen gegeben und das wollen wir ausnützen.“ Die Zielsetzung für den SC Markdorf ist also klar: „Wir haben Heimspiel, wollen drei Punkte und im oberen Tabellenfeld weiter dran bleiben. Ich optimistisch, dass wir eine gute Leistung zeigen und rechne mit einem offenen Schlagabtausch.“ Personell ist der SC Markdorf am Wochenende etwas geschwächt.

FC Kluftern - SV Orsingen/Nenzingen (So., 15 Uhr): Am vergangenen Wochenende musste sich der FC Kluftern knapp mit 2:3 geschlagen geben. Der Auftritt seiner Mannschaft hat Ingo Backert nicht gefallen: „Wir hatten einen sehr schlechten Tag. Wir sind nicht gut in der Partie gewesen und das Niveau an diesem Tag war von beiden Mannschaften sehr überschaubar.“ An diesem Wochenende ist das Tabellenschlusslicht zu Gast in Kluftern. Der SV Orsingen/Nenzingen, schon die letzten Jahre immer ein Abstiegskandidat, hat momentan die Rte Laterne inne, dabei sollte dieses Jahr nicht um den Abstieg gekämpft werden. Ingo Backert: „Ein sehr schwer einzuschätzender Gegner, der hauptsächlich über die Mannschaftsleistung kommt und den Kampf. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken und wollen im Heimspiel gewinnen.“ Backert weiter: „Im Vergleich zur Kreisliga musst du hier noch eine Schippe drauf legen und noch die paar Meter mehr machen. Wir haben nun hoffentlich genug Lehrgeld bezahlt und müssen schauen, dass wir unsere Punkte einfahren. Unser Ziel sind daher drei Punkte.“ Personell sieht es beim FC Kluftern momentan desolat aus. Letztes Wochenende mussten bereits verletzte Spieler zum Einsatz kommen. An diesem Wochenende sieht die Personalsituation sogar noch etwas schlechter aus.

FC Bodman/Ludwigshafen - SV Bermatingen (So., 15 Uhr): Eine ärgerliche Niederlage musste der SV Bermatingen am vergangenen Wochenende hinnehmen. Mit 2:3 musste sich das Team von Markus Eichner im Derby gegen den SC Markdorf geschlagen geben. Eichner zum Spiel: „Es war sehr bitter, dass sich Michael Fink direkt zu Beginn verletzt hat. Das war für uns ein Schock. Leider haben wir die Partie dann nach der Führung noch aus der Hand gegeben.“ An diesem Wochenende ist der SV Bermatingen beim Bezirksliga-Aufsteiger, dem FC Bodman/Ludwigshafen zu Gast. Nach recht gutem Start hat die Mannschaft zuletzt etwas nachgelassen und ist momentan Vorletzter, was in der Bezirksliga aber nichts heißen muss. Dies sieht Markus Eichner genau so: „In dieser Saison kann bisher jeder jeden schlagen. Das wird eine sehr schwere Partie für uns, da wir in dieser Saison extrem starke Aufsteiger haben. Wir müssen wollen nach der Niederlage wieder zurück in die Erfolgsspur und uns weiter oben festsetzen.“ Daher lautet die Devise beim SV Bermatingen voller Angriff: „Wir haben ein gesundes Selbstvertrauen und wissen, dass wir jeden schlagen können. Ich will von meiner Mannschaft vollen Einsatz sehen und 100 Prozent Kampfgeist für den Sieg. Das ist auch eine Chance für uns, da oben mitzuspielen.“ Top-Torjäger Fink wird ausfallen wie auch Dirk Heimgärtner. Ansonsten gibt es noch ein, zwei Fragezeichen.

SV Deggenhausertal - SV Allensbach (So., 15 Uhr): Der SV Deggenhausertal grüßt wieder vom Platz an der Sonne. Nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Pfullendorf II und den Patzern der Konkurrenz ist das Team von Sascha Rilli und Markus Mecking wieder Tabellenführer. Damit das auch weiter so bleibt, wird auch an diesem Wochenende ein Sieg gebraucht, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten. Auch der SV Allensbach reist mit Rückendwind ins Deggenhausertal. Zuletzt gab es ebenfalls einen 2:1-Erfolg gegen den FC Bodman/Ludwigshafen und die Formkurve bei Allensbach zeigt klar nach oben. Der SV Allensbach ist ligaweit als eine Mannschaft bekannt, die sehr kompakt steht und kämpferisch sehr gut ist. Dazu haben sie ein sehr gutes Konterspiel, was sie sehr gefährlich macht. Es wird als keine leichte Aufgabe für den SV Deggenhausertal, die Punkte zu Hause zu behalten und den SV Allensbach zu schlagen. Eine Spitzenmannschaft muss allerdings auch in der Lage sein eine solche Herausforderung zu meistern und zu gewinnen.

TSV Aach-Linz - SC Pfullendorf II (So., 15 Uhr): Eines der pikantesten Derbys der Region findet an diesem Wochenende in Aach-Linz statt. Der TSV Aach-Linz trifft auf den SC Pfullendorf, da ist Spannung garantiert. Zuletzt gingen beide Mannschaften als Verlierer vom Platz, der SC Pfullendorf II mit 1:2 gegen den SV Deggenhausertal und der TSV Aach-Linz mit 2:3 gegen Öhningen/Gaienhofen. Mit der Einstellung seiner Mannschaft war Mario Slawig, Trainer des F-Teams, dennoch zufrieden: „Wir haben bis zur letzten Minute alles gegeben und hätten einen Punkt verdient gehabt. Wir mussten auf sechs Positionen umbauen und hatten somit einige Probleme zu Anfang der Partie. Mit der Zeit wurde es dann besser und wir hatten einige gute Torchancen, die aber ungenutzt blieben.“ Beim TSV Aach-Linz strebt man aber natürlich ähnlich wie beim F-Team den Derbysieg an und Coach Alessandro Paolantonio wird seine Mannschaft sicher gut auf den Gegner einstellen. Auf das Derby freut sich Mario Slawig: „Wir werden auf jeden Fall alles geben um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen, das ist klar! Ich will von meiner Mannschaft dieselbe Leidenschaft und den selben Kampfgeist wie in der Vorwoche sehen. Wir wollen uns gut präsentieren und etwas fürs Prestige tun. Aach-Linz ist zur Zeit sehr gut drauf und brandgefährlich.“ Auch Paolantonio will den Sieg im Derby. Bei einem Sieg wäre der TSV weiterhin im vorderen Feld der Tabelle dabei und so wird auch Zielsetzung sein. Personell müssen beide Trainer die Mannschaft etwas umbauen.