Praktikum beim Friseur: Am Ende fließen Tränen

So viel hatte sich die 14-Jährige von ihrem Praktikum beim Friseur versprochen: Einen Einblick in den Beruf wollte sie bekommen, den Mitarbeiterinnen zur Hand gehen, vielleicht auch einmal selbst die Haare eines Kunden waschen. Doch als das Mädchen am Ende ihre Praktikumsbescheinigung in den Händen hielt, flossen dicke Tränen. Am Friseurberuf habe sie nur mangelndes Interesse gezeigt, heißt es darin. „Mit diesem Zeugnis kann ich mich doch nirgends bewerben“, sagt das Mädchen.

Im Nachhinein wird deutlich: Das jeweilige Fazit der Jugendlichen und ihrer Chefin liegen so weit auseinander wie eine Fanfreundschaft zwischen den Anhängern der Fußballclubs aus Karlsruhe und Stuttgart. Sie habe nur Haare zusammenkehren und Spiegel putzen dürfen, beklagt sich die 14-Jährige. Die Chefin habe sie links liegen lassen.

Bislang keine Beschwerden

Die Friseurin wiederum sieht die Angelegenheit ganz anders. „Sie war einfach faul und ihre Erwartungen waren viel zu hoch“, sagt sie. Die Praktikantin könne nicht erwarten, innerhalb einer Woche bei Kunden Haare färben zu dürfen. „Meine Kunden erwarten von mir auch eine gewisse Qualität“, sagt sie. Von ihren Praktikanten habe sich bislang noch nie einer beschwert.

Wolfgang Bohnert, Leiter der Abteilung Recht bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben, springt eher der Friseurin zur Seite. Ein Praktikant dürfe nicht arbeiten, sondern nur zusehen, sagt er. Bei Schülern sei das besonders relevant, da erst mit 16 Jahren gearbeitet werde dürfe. Entspreche das Praktikum nicht den Vorstellungen des Schülers, sollten sich die Betroffenen an die Lehrer wenden, damit diese Kontakt zum Betrieb aufnehmen können, empfiehlt Bohnert.

Diese Empfehlung gibt auch Gernot Schultheiß, Leiter des Staatlichen Schulamts in Albstadt. In so einem wie dem vorliegenden Fall sei es am besten, den Lehrer zu kontaktieren. Generell gebe es keine inhaltlichen Vorschriften, wie ein Praktikum auszusehen habe. Allerdings müsse der Jugendarbeitsschutz eingehalten werden. Breche ein Schüler das Praktikum ab, müsse er wieder am regulären Unterricht teilnehmen.

Gegen die negative Praktikumsbescheinigung ist die 14-Jährige weitgehend machtlos. „Eine solche Bescheinigung ist kein Zeugnis“, sagt Gernot Schultheiß. „Sie sollte eine ehrliche Rückmeldung darüber sein, was die Schüler geleistet haben – und was nicht.“ Sei ein Schüler unzuverlässig oder unpünktlich oder lasse es an den nötigen Umgangsformen vermissen, dann solle das auch in der Praktikumsbescheinigung stehen. „In welcher Form, bleibt dem Arbeitgeber überlassen“, sagt Schultheiß.

Praktikum dient als Test

Anders als Arbeitnehmer hätten Schüler keinen Anspruch auf eine wohlwollende Beurteilung. „Die Praktikumsbeurteilung ist grundsätzlich auch nicht dafür gedacht, zu Bewerbungsunterlagen hinzugefügt zu werden“, sagt Gernot Schultheiß. „Ein Praktikum soll nur ein Test dafür sein, ob Schüler für einen bestimmten Beruf geeignet sind.“

Dass sich die Anbieter von Praktikumsplätzen bei der schriftlichen Beurteilung im Ton vergreifen, komme nur äußerst selten vor, sagt der Schulamtsleiter. Sowohl die Betriebe als auch die Schulen hätten ein Interesse daran, die Kooperation fortzusetzen. Eine kleine Chance, eine mildere Beurteilung zu bekommen, habe die 14-Jährige aber immerhin. „Sie muss nichts erdulden, was nicht den Tatsachen entspricht“, sagt Gernot Schultheiß. „Gegebenenfalls kann sie ihren Lehrer bitten, sich mit dem Betrieb in Verbindung zu setzen.“