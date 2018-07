Polizei zieht Motorräder aus dem Verkehr

32 technisch mangelhafte Motorräder, 16 deutliche Geschwindigkeitsverstöße und einige Streitereien: So fällt die Bilanz des Polizeipräsidiums Konstanz zu den Biker-Days am vergangenen Wochenende im Seepark Linzgau in Pfullendorf aus.

Drei Biker wurden angezeigt, weil sie Überholverbote missachteten. Zudem wurden zwei Verstöße bezüglich des Sicherheitsabstands geahndet. Im Abreiseverkehr am Sonntag wurden unter anderem 32 technische Mängel festgestellt. Weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war, zog die Polizei zwei der Maschinen aus dem Verkehr. „Auffallend hoch war die Anzahl an Verstößen im Zusammenhang mit dem Tragen von Schutzhelmen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. So hatte zum Beispiel ein Vater auf seinem Quad seine Tochter dabei, die einen Skihelm trug.

Auf dem Festgelände selbst lieferten sich betrunkene Besucher einige Streitereien, die allerdings schnell befriedet werden konnten. Einem Biker wurde Halsschmuck gestohlen. Ein betrunkener Gast erhielt einen Platzverweis und eine Anzeige wegen Körperverletzung, nachdem er einen 48-Jährigen im Gesicht verletzt hatte. Ein 37-Jähriger wird wegen Hausfriedensbruch angezeigt, weil er einen aufgrund von Pöbeleien gegen andere Besucher verhängten Platzverweis missachtete.