Polizei vermutet den selben Täter

Sachschaden von rund 800 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der bereits vergangenen Freitag zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr die Windschutzscheibe eines in der Überlinger Straße geparkten Mercedes einschlug. Das selbe Fahrzeug wurde einige Tage später, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Straße Ochsensteige nochmals durch Stiche in drei Reifen beschädigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um den selben Täter handelt. Personen, die Verdächtiges in den Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/201 60, zu wenden.