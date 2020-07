Polizei sucht Unfallflüchtigen

An einem Carport im Burgweg in Pfullendorf ist am Montag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Sachschaden entstanden. Weiterhin teilt die Polizei mit, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden mehrere Dachziegel touchiert hat. Als Tatfahrzeug kommt nach ersten Ermittlungen ein Paketdienstfahrzeug in Betracht. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Telefon 07552/201 60 entgegen.