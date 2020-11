Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat nach Angaben der Polizei einen geparkten schwarzen Audi A 4 touchiert und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Audi, dessen Beifahrerseite komplett verkratzt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich am Samstag zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Litzelbacher Weg.