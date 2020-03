Polizei sucht nach Unfallflüchtigen

Ein bislang unbekannter Fahrer hat laut Polizeibericht vermutlich beim Ausparken einen Opel Meriva beschädigt. Passiert ist das am Donnerstag zwischen 11.45 und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz im Melanchthonweg in Pfullendorf. Der Opel war ordnungsgemäß geparkt. Der Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07552/201 60.