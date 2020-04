Polizei sucht nach Unfallflüchtigem

Rund 3000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugfahrer am Montag verursacht. Laut Polizeimeldung passierte der Unfall zwischen 12 und 14 Uhr in der Sechslindensteige in Pfullendorf. Auf seiner Fahrt in Richtung Stadthalle streifte der Unbekannte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei sucht daher nach Hinweisen.