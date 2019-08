Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer

Bei Verkehrskontrollen in Pfullendorf in der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Polizei zwei Autos angehalten, in denen betrunkene Fahrer am Steuer saßen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bei einem 24-jährigen Mann ergab der Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,8 Promille, weshalb er zur ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Auf dem Weg ins Krankenhaus fiel der Streifenwagenbesatzung ein weiterer alkoholisierter Autofahrer auf. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab etwa 1,6 Promille. Auch er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Beiden Männern wurde der Führerschein abgenommen – sie erhalten Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.