Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Einen deutlich alkoholisierten Autofahrer hat eine Polizeistreife am Montag kurz nach 13 Uhr in der Bahnhofstraße in Pfullendorf gestoppt. Der 59-Jährige missachtete zunächst die Anhaltesignale der Beamten und fuhr dabei unter anderem über einen Gehweg. Erst als ihm ein zweiter Streifenwagen im Kreisverkehr auf Höhe Konrad-Heilig-Straße den Weg abschnitt, hielt der Mann an. Schnell stellte sich der Grund für das Verhalten des 59-Jährigen heraus: ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik und die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folgen. Der 59-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.