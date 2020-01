Ein 35-jähriger Autofahrer hat sich laut Meldung der Polizei am frühen Sonntagmorgen in Pfullendorf zunächst einer Verkehrskontrolle entzogen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde er an seiner Wohnanschrift abgepasst, wo die Beamten feststellten, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.