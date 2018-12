Polizei findet Drogen bei Durchsuchung

Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung in Pfullendorf am Mittwoch konnten Beamte der beim Polizeirevier Bad Saulgau angesiedelten Rauschgiftermittlungsgruppe neun Einweck-Gläsern mit rund 450 Gramm Marihuana, ein Gramm Ketamin sowie mehr als 200 Euro Bargeld, die vermutlich aus Drogenverkäufen stammen, sichergestellt werden. Als Eigentümer konnte ein 21-Jähriger ermittelt werden, gegen den nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt wird, so die Polizei.