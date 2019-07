Polizei fängt entlaufenes Pferd

Als Pferdebändiger mussten sich am Sonntag gegen 11.15 Uhr Beamte des Polizeipostens Pfullendorf betätigen. Beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei war zuvor gemeldet worden, dass im Bereich Aftholderberg ein Pferd durchgegangen sei. Das Tier galoppiere nun in Richtung Kasernenstraße in Pfullendorf. Die eingetroffenen Polizisten konnten die Stute, die noch aufgezäumt war, beobachten, wie sie panisch in Richtung Stadtpark galoppierte. Das Pferd überrannte sämtliche Kreisverkehre der Konrad-Heilig-Straße, galoppierte weiter durch das Industriegebiet Theuerbach, querte den Kreisverkehr Gaisweiler entgegen der Fahrtrichtung und setzte seine Flucht auf der L 194 in Richtung Aach-Linz fort. Sämtliche Versuche, dem Tier den Weg abzuschneiden und es auszubremsen, scheiterten. Schließlich gelang es einer pferdeerfahrenen Kollegin im Streifenwagen, durch das Beifahrerfenster die Zügel zu greifen, das Tier von dort aus zu beruhigen und zum Stehen zu bringen. Die Pferdebesitzer waren die ganze Zeit der Polizei hinterher gefahren und so konnte die Stute sofort übergeben und in den Anhänger gebracht werden.