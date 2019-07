Polizei erwischt 22-Jährigen mit Marihuana

Eine Kleinmenge Marihuana sowie weitere zum Rauchkonsum erforderliche Utensilien hat die Polizei am Mittwoch bei einer Personenkontrolle in der Straße „Am Stadtgraben“ gefunden. Ein 22-jähriger Mann hatte vor den Beamten eine Dose in ein Gebüsch geworfen. In dieser befand sich das Marihuana. Der junge Mann gab laut Polizeibericht zunächst an, das Marihuana mit Zubehör gefunden zu haben, später verweigerte er jegliche Aussage. Er wird nun entsprechend zur Anzeige gebracht.

