Polizei ermittelt nach „Spaziergang“ in Pfullendorf

Im Zusammenhang mit einem nicht angemeldeten sogenannten „Spaziergang“ ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einzelnen Demonstrationsteilnehmern gekommen. Gegen 18 Uhr versammelten sich zwölf Personen auf der Terrasse vor dem Rathaus, um gegen die Corona-Maßnahmen und insbesondere gegen die Impfpflicht zu demonstrieren, heißt es in einer Polizeimitteilung. Die Demonstration wurde dabei im Vorfeld nicht wie vorgeschrieben bei der zuständigen Behörde angemeldet. Nachdem die eingesetzten Polizisten die Personalien der offensichtlichen Versammlungsleiterin zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens erheben wollten, wurde dies von der Frau verweigert. Gleichzeitig tat sich insbesondere ein 61-jähriger Mann aus der Gruppe hervor, der die polizeilichen Maßnahmen massiv störte und den Rest der Teilnehmenden gegen die Einsatzkräfte aufwiegelte. Aufgrund der Störungen sollte der 61-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Dabei kam es zu einem Gerangel mit den Einsatzkräften, in dessen Verlauf der Mann durch die Polizisten zu Boden gebracht wurde. Seine Ehefrau versuchte derweil ebenfalls, auf die Beamten einzuwirken. Die mutmaßliche Versammlungsleiterin nutzte die Situation indes zur Flucht. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 61-Jährigen und gegen die bislang unbekannte, mögliche Versammlungsleiterin wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.