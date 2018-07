Polizei bittet um Hinweise auf Unfallflucht

Die Polizei bittet um Hinweise auf eine Unfallflucht zwischen Samstag- und Montagmittag auf dem Vorstadt-Parkplatz an der Überlinger Straße in Pfullendorf.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag mitteilte, wurde der Vorfall erst jetzt bekannt: Ein unbekannter Fahrzeugfahrer fuhr zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 12 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Renault. An diesem entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Dennoch fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Auf dem gleichen Parkplatz war bereits am Freitag zwischen 5.30 und 12 Uhr eine weitere Unfallflucht begangen worden. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer prallte gegen einen VW Polo und verursachte damit Sachschaden in Höhe von ebenfalls rund 1000 Euro.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.