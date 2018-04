Polizei bittet um Hinweise auf Unfallfahrer

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Fahrzeugfahrer, der am Donnerstag zwischen 17 und 17.15 Uhr ein Auto auf dem Takko-Parkplatz an der Überlinger Straße in Pfullendorf beschädigt hat.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Unbekannte gegen das andere Auto. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.