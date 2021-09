Polizei beschlagnahmt E-Roller

Nachdem ein 29-jähriger Mann der Polizei in den vergangenen Wochen mehrfach mit seinem Elektrokleinstfahrzeug aufgefallen war, wurde er am Freitag in Pfullendorf kontrolliert.

Da der Mann trotz Aufforderung an seinem E-Roller abermals das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen nicht angebracht hatte, musste das Fahrzeug am Freitagvormittag zumindest bis zum Nachweis, dass es ordnungsgemäß versichert ist, durch die Polizei einbehalten werden. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.