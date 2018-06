Pokal-Aus: SCP versagt in Bötzingen

/ BÖTZINGEN (se/ok) - Aus und vorbei! Der SC Pfullendorf ist am Dienstagabend sang- und klanglos aus dem Südbadischen Vereinspokal ausgeschieden. Beim zwei Klassen tiefer spielenden Verbandsliga-Sechsten FC Bötzingen setzte es für die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl eine 1:3 (0:3)-Niederlage.

Schockierend: Die Pfullendorfer wirkten zwar bemüht, ließen aber den letzten Einsatz erkennbar vermissen. Und dies in einem Spiel, in dem es für den Sportclub um die existenziell wichtige Qualifikation für den DFB-Pokal ging!

Die rund 40 an den Kaiserstuhl mitgereisten SC Pfullendorf-Anhänger trauten ihren Augen kaum: Schon nach 45 Minuten war die Partie praktisch zu Gunsten des Verbandsligisten entschieden, denn da stand es bereits 3:0 für die Gastgeber.

Symptomatisch für einen vollkommen konzeptlosen SC Pfullendorf, dass der einzige Treffer durch einen von Kehl-Gomez verwandelten Handelfmeter fiel (65.).

Das Unglück für die Linzgauer nahm in der 22. Minute seinen Lauf, als Burg aus 18 Meter per Freistoß traf. Löffler war noch mit der Hand dran, half aber nichts - 1:0 für Bötzingen. Als Kehl-Gomez dann in der 28. Minute der Ball an die Hand sprang, zeigte Schiri Schlager zum Entsetzen der Gäste auf den Elfmeterpunkt. Buderer verwandelte sicher zum 2:0 für den Außenseiter. Doch es kam noch schlimmer für den Regionalligisten: Buderer hämmerte in der 41. Minute einen Freistoß aus 20 Metern auf's SCP-Tor, Löffler glitt der Ball durch die Hände. Der SCP-Keeper fasste nach, doch Schiri Schlager sah den Ball hinter der Linie - 3:0.

Mit Arnold für Volina (57.) kam etwas mehr Pfullendorfer Offensivschwung in die Partie. Doch echte Chancen blieben aus. Nach Kehl-Gomez' verwandeltem Handelfmeter (65.) kamen Arnold und Schreyeck in der Nachspielzeit noch zu guten Möglichkeiten.

Zu spät, das SCP-Pokal-Desaster war Realität!

Tore: 1:0 Burg (22.), 2:0 Buderer (28. Handelfmeter), 3:0 Buderer (41.), 3:1 Kehl-Gomez (65. Handelfmeter- SR Schlager (Rastatt) - Zusch.: 500 - SC Pfullendorf: Löffler - Hepp, Kehl-Gomez, Steinhauser (86. Scherer)- Schreyeck, Frick, Weller, Gruler, Erne - Volina (57. Arnold)