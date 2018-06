Pianist spielt Blues im Café Moccafloor

Im Café Moccafloor in Pfullendorf findet am morgigen Samstag, 26. September, um 20 Uhr ein Musikabend mit dem Pianisten Robert Kaiser statt, der Blues und Ragtime spielt. Kaisers persönlicher Pianostil weckt Erinnerungen an den großen Blues- und Ragtimepianisten Little Brother Montgomery. Robert Kaiser zählt zu den vielseitigsten Interpreten dieser Musikrichtung, die er erdig, kompromisslos, authentisch und mit viel Respekt vor den Originalen seinem Publikum nahebringt. Seine Auftritte entführen die Zuhörer quasi von Chicago über das Delta nach New Orleans und zeigen, dass hier einer spielt, der den Blues nicht nur tief empfindet, sondern ihm mit Stimme und Fingern die originale Gestalt verleiht. Karten kosten neun, im Vorverkaug 8,50 Euro. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 07552/408893 möglich.