Pfullendorfs Wahrzeichen bröckelt

Das Obere Tor in Pfullendorf gilt als Wahrzeichen der Stadt. Doch wer einen genauen Blick auf das Denkmal wirft, sieht auch, dass die Jahrhunderte nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind. Vor ihrem 800. Geburtstag im kommenden Jahr will die Stadt das Obertor wieder richtig herausputzen. „Es wird nicht grundlegend saniert“, sagt Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter. „Viel zu tun gibt es aber trotzdem. Und viel Zeit bleibt uns nicht mehr.“

Beim Obertor, das im 13. Jahrhundert errichtet wurde, handelt es sich um das letzte noch erhaltene von ehemals vier Stadttoren. Der Torturm wurde 1280 erstmals schriftlich erwähnt. Er misst acht mal acht Meter und ist 38 Meter hoch. Das in Richtung Norden vorgelagerte zweite Tor, das durch einen künstlich angelegten Wassergraben vom Turm getrennt wurde, entstand 1505. Das „Vortor“ zeigt über dem Torbogen zwischen zwei Rundtürmchen eine Kreuzigungsgruppe und darunter das von zwei Männern gehaltene Reichsstadtwappen.

Letzte Sanierung vor gut 15 Jahren

Im Laufe der Zeit wurde das denkmalgeschützte Bauwerk mehrfach saniert. Doch was wann genau gemacht wurde, lässt sich heute nur noch teilweise nachvollziehen. So gibt es im Stadtbauamt selbst von einer Sanierung im Jahr 1979 keine Unterlagen mehr – obwohl sogar ein Metallschild am Obertor auf die Arbeiten hinweist. „Wir wissen aber, dass damals das Dach saniert und neue Fensterläden angebracht wurden“, sagt Jörg-Steffen Peter. Vor fünf Jahren bekam der Torturm eine neue Treppe aus Fichtenholz. Zuvor konnte er aus Sicherheitsgründen fünf Jahre lang nicht begangen werden. „Die letzte Sanierung der Außenfassade liegt mittlerweile gut 15 Jahre zurück“, sagt Jörg-Steffen Peter. Und das ist dem Obertor auch anzusehen.

Zu schaffen macht dem Denkmal beispielsweise die Feuchtigkeit. „Durch diese blättert teilweise der Sandstein ab“, sagt der Stadtbaumeister. Dass einige Hundebesitzer ihre Tiere beim Gassigehen an das historische Bauwerk pinkeln lassen, macht die Sache nicht besser. Doch auch Regen, Nebel und Abgase haben in den vergangenen 15 Jahren ihre Spuren hinterlassen – vor allem an der Nordseite des Torturms, die zur Martin-Schneller-Straße und zur Friedhofstraße zeigt. „Vor allem durch diese Wettereinflüsse wurde die Fassade in Mitleidenschaft gezogen“, sagt Jörg-Steffen Peter. „Die Südseite des Turms sieht noch deutlich besser aus.“

Dennoch soll die gesamte Fassade einen neuen Anstrich bekommen. Dafür wird es nötig sein, das gesamte Obertor mit einem Baugerüst zu versehen. „Bei der Aufarbeitung des Themas haben wir allerdings festgestellt, dass es mit neuer Farbe nicht getan ist“, sagt Jörg-Steffen Peter. So sollen, wenn das Gerüst erst einmal steht, auch noch andere Arbeiten erledigt werden. „Wir müssen einzelne Steine erneuern, an einigen Stellen den Putz ausbessern, die Fensterläden überarbeiten, gegebenenfalls einige Dachziegel erneuern und mal das vergoldete Zifferblatt der Uhr unter die Lupe nehmen“, sagt Peter. Im Vortor ist beispielsweise ein Holzbalken gebrochen, auch bei der Darstellung des Brückenheiligen St. Nepomuk herrscht Handlungsbedarf.

Erfahrene Handwerker gesucht

Was genau zu tun ist, erarbeitet das Pfullendorfer Stadtbauamt zurzeit gemeinsam mit dem Landesdenkmalamt. Erstellt werden ein Maßnahmenkatalog und ein Sanierungskonzept. Wegen des Denkmalschutzes muss unter anderem ein Sachverständiger eingeschaltet werden. „Außerdem müssen wir Handwerker beauftragen, die über Erfahrung mit der Arbeit an Denkmälern verfügen“, sagt Jörg-Steffen Peter. Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 stehen für die Sanierung 200 000 Euro bereit. „Eine Förderung gibt es nicht, weil es sich nicht um eine grundlegende Sanierung handelt“, sagt Peter.

Das Geld sieht der Stadtbaumeister allerdings gut angelegt. „Schließlich handelt es sich beim Obertor um ein Wahrzeichen, dass das Stadtbild wesentlich bestimmt“, sagt er. Der anvisierte Zeitplan sei sportlich: Damit das Obertor pünktlich zum 800. Geburtstag der Stadt im kommenden Jahr wieder in neuem Glanz erstrahlt, müssen die Arbeiten möglichst bald ausgeschrieben und vor dem nächsten Winter erledigt sein. Ewig werden auch sie nicht halten, doch damit kann und muss der Stadtbaumeister leben. „Der Zahn der Zeit nagt eben an allen Gebäuden – daran können wir nichts ändern“, sagt Jörg-Steffen Peter.