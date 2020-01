Pfullendorfer Turnerball findet nicht statt

Das närrische Völkchen in Pfullendorf muss in diesem Jahr auf den Turnerball verzichten. „Das Organisationsteam hat sich Ende des letzten Jahres getroffen und nach längerem Beraten entschieden, keinen Turnerball zu veranstalten“, sagte die Vorsitzende des Turnvereins, Gerda Gebert, gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Der Grund: Es sind immer weniger Gruppen des Vereins bereit, einen Beitrag zum Programm zu leisten. Eine Lücke, die der Turnverein zuletzt zwar mit Vorführungen der Kinderturngruppen füllen konnte, aber, so Gebert: „Das ist nicht die Richtung, die wir wollen, bei einem Erwachsenenball am Abend.“ Dazu kam, dass auch die Gäste weniger wurden, obwohl in den letzten Jahren immer wieder am Konzept gefeilt wurde und wechselnde Bands aufspielten. Deshalb zog man im letzten Jahr bereits von der großen Stadthalle in den Saal des Gasthauses „Lamm“ um und veranstaltete einen „kleineren Ball“. „Eine Entscheidung, die vom Publikum nicht akzeptiert wurde“, sagte Gebert. Und: „Ein Ball in dem Stil, wie wir ihn veranstaltet haben, ist ganz offensichtlich nicht mehr gefragt. Wir haben immer versucht, den Ball bestehen zu lassen, aber jetzt mussten wir die Reißleine ziehen.“

Gerda Gebert und ihr Team bedauern das Ende des Turnerballs außerordentlich. Auch, weil es in Pfullendorf kaum noch Fasnetsbälle gibt. In Stein gemeißelt soll die Entscheidung dennoch nicht sein. „Ich sage nicht für immer und ewig, vielleicht lassen irgendwann Jüngere den Ball wieder aufleben, aber zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert es nicht“, hofft Gebert auf das Engagement und die zündenden Ideen der nächsten Generation.

Ganz ohne aktives Mitwirken geht die närrische Zeit an den Turnern aber nicht vorbei: Beim großen Narrentreffen organisieren sie für die Übernachtungsgäste, die im Massenquartier in der Stadthalle untergebracht sind, das Frühstück. „Wir verpflegen 750 bis 800 Menschen“, sagte Gebert über die Dimension dieser Bewirtung.