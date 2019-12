Pfullendorfer Ortsverband des VdK bekommt den Pfullendorfer Engel

Zwei Tage lang haben die Stadt und die Wirtschaftsinitiative Pfullendorf den Marktplatz in ein vorweihnachtliches Wintermärchen verwandelt: Am Freitag und am Samstag duckten sich 40 schön geschmückte Buden unter den illuminierten Giebeln der Fachwerkhäuser und unter dem hell erleuchteten großen Weihnachtsbaum.

Kunsthandwerkliche Arbeiten, Basteleien und Handarbeiten luden zum Bummeln, Staunen und Kaufen ein. Von anderen Ständen zog einladend der Duft von Bratwurst und Glühwein über den an beiden Tagen gut besuchten Markt. Höhepunkt und Publikumsmagnet war der Engelsabstieg, der erstmals auch viele Besucher anzog, die mit dem eigens eingesetzten Sonderzug aus Richtung Friedrichshafen gekommen waren. Nach einer musikalischen Einstimmung schwebte am Samstagabend der strahlend weiße Engel, gut gesichert von den Helfern der Sigmaringer Bergwacht, von der illuminierten Spitze des Turms der Stadtkirche herab auf den Marktplatz – ein Erlebnis, das vor allem die Kinder fasziniert.

Damit die bestimmt 2000 Gäste auch jeden Meter des Engelsabstiegs genau beobachten konnten, wurde das Geschehen auf große Leinwände übertragen. Ebenfalls immer bei den kleinen Besuchern beliebt: Auf dem Marktplatz mischte sich der Engel, der in diesem Jahr Tamara hieß, unter die Menschen und verteilte süßes Weihnachtsbrot an die Kinder.

Bevor die Bühne für den unterhaltsamen Ausklang dem Sänger und Songwriter Tommy Haug und seiner Band gehörte, verliehen Bürgermeisterstellvertreter Claus Bixler und Marco Schiedt von der Wirtschaftsinitiative noch den „Pfullendorfer Engel“ – eine vergoldete Miniatur des Posaunenengels, mit dem alljährlich eine sozial besonders engagierte Einzelperson oder Gruppe ausgezeichnet wird.

In diesem Jahr ging der Engel an den Pfullendorfer Ortsverband des Sozialverbands VdK, der sich, wie Bixler und Schiedt hervorhoben, in vielfältiger Hinsicht für die Belange sozial schwacher Menschen engagiert und zuletzt auch noch das Reparaturcafé ins Leben rief. Der Vorsitzende Karlheinz Fahlbusch betonte, dass die Ehrung nicht ihm allein, sondern dem gesamten engagierten Vorstand gebühre.