Pfullendorfer Negativserie setzt sich fort

Der Saisonauftakt mit einem 27:15-Heimsieg gegen Aufsteiger war vielversprechend verlaufen für den TV Pfullendorf. Doch mittlerweile ist die Mannschaft um den neuen Trainer Arno Uttenweiler im Ligaalltag auf dem harten Boden der Realität gelandet. Denn es schlossen sich drei Niederlagen in Folge an. Am Samstagabend nahm die HSG Konstanz zwei Punkte aus dem Linzgau mit.

In einem Spiel auf durchschnittlichem Landesliganiveau konnte der TV Pfullendorf seine PS erneut nicht auf den Hallenboden bringen, wirkte phasenweise zu statisch und verlor vor einer schwach besetzten Heimspielkulisse gegen die HSG Freiburg mit 21:26.

Auf Grund des Oktoberfestes in Pfullendorf war das Spiel auf einen um 18 Uhr ungewohnt frühen Zeitpunkt verlegt worden. Die Halle war folglich nicht so stark gefüllt wie erwartet und es fehlte der „siebte Mann“ zur Unterstützung.

Die Abwehr der Pfullendorfer funktionierte einigermaßen, der Angriff hing jedoch noch etwas in den Seilen und es fehlte an Durchschlagskraft. Freiburg nutzte die anfängliche Schwächephase der Linzgauer und setzte sich mit einem Vier-Tore Vorsprung ab (17.min/4:8). Trainer Uttenweiler nahm umgehend die Auszeit und rüttelte seine Mannen noch einmal wach. Pfullendorf gelang sieben Minuten später zwar der Anschluss (25./9:10), kam aber über elf Treffer in der ersten Halbzeit nicht hinaus. Die Abläufe und eingeübten Spielzüge wurden kaum umgesetzt, das TVP-Spiel wirkte statisch. Mit einem 13:11 für Freiburg ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit erwischte die HSG Freiburg den besseren Start und konnte ihren Vorsprung durch eine Dreierserie ausbauen (37./11:16). Pfullendorf dem Rückstand hinterher, konnte jedoch durch technische Fehler und Fehlwürfe nie näher an die an diesem Abend besseren Freiburger herankommen. Freiburg hielt den Abstand bis zum Schluss und Pfullendorf begünstigte den Vorsprung der Breisgauer durch ungefährliche Aktionen. Das Spiel endete mit einem 26:21- Sieg der Gäste. Die Breisgauer feierten lautstark ihren dritten Sieg in Serie, während die Linzgauer ihrer Enttäuschung mit versteinerten Mienen Ausdruck verliehen.

Im nächsten Auswärtsspiel am Sonntag (16.30 Uhr) muss der TVP zum TV Brombach.

TVP: Thews, Yaren - Brändlin F., Brändlin T., Hegge, Kempf (7/3), Lehmann (1), Luu Duc (1), Michelberger (1), Robotka (5), Scheitler M. (1), Scheitler T. (1), Staudacher (3/1), Sugg (1).