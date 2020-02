Pfullendorfer Narrenblatt wird 125 Jahre alt

In der Pfullendorfer Stadtbücherei ist noch bis Aschermittwoch die Sonderausstellung „Pfullendorfer Narrenblatt“ zu sehen, teilen die Narrenblattverantwortlichen in einer Pressemeldung mit. Anlass dieser Sonderausstellung ist neben dem Stadtjubiläum, auch Jubiläum des Narrenblattes: Es erscheint seit 125 Jahren.

Mit viel Begeisterung haben Mitglieder der Narrenblattredaktion und der Zunft diese Ausstellung gestaltet, heißt es in der Meldung weiter. Schon der Transport der lebensgroßen Schaufensterpuppen, die das Häs der Pfullendorfer Zunftgruppen – der Hexe, des Hänsele, des Nidlers, des Schalweibs, des Schnellers und der Narrenbolizei – tragen, vom Museum im Bindhaus zur Stadtbücherei, sei ein Kraftakt gewesen.

Informationstafeln mit Bildern, Karikaturen und Beiträgen aus früheren Narrenblättern, zieren nun die Wände. Eine Besonderheit ist aber die ausgelegte Mappe mit sämtlichen Titelseiten der Narrenblätter, die von der Nummer 001 aus dem Jahr 1895, bis zur Gegenwart reicht. Damals trug das Pfullendorfer Narrenblatt den Titel „Narrhalla“, denn bereits 1856 wurde im Narrenmonat die „Gesellschaft Narrhalla“ gegründet. „Kämpfe stets für Recht und Wahrheit! Mit Satire, Witz und Chic wirst du als Organ der Narrheit machen ganz gewiss dein Glück“. So ist es in der ersten Ausgabe zu lesen, und dies gilt noch bis heute.

In humorvoller Weise und in Reimen werden Missgeschicke, Begebenheiten, Lokalpolitik und Ereignisse während des Jahres glossiert. Die Verse sollen belustigen und niemand verletzten. Wer sich im Narrenblatt wiederfindet, sollte über sich selber lachen können, wird in der Pressemeldung verdeutlicht. Dafür treffen sich die närrischen Redakteure jährlich schon nach dem 11.November, um mit spitzer Feder die Geschehnisse zu reimen. Der Künstler Peter Kapitza illustriert die Seiten mit seinen Karikaturen – diese Zeichnungen sind Kapitza-Unika-te, die sonst nirgendwo zu sehen sind.

Erst ab 1953 trägt das Narrenblatt den Titel „Stegstrecker“. Die wechselvolle Geschichte dieses Presseorgans der Narretei ist in der Ausstellung vorgestellt. Manch alteingesessener Pfullendorfer Bürger könne sich so auch in einer Glosse oder einem Bild wiederfinden. Das Narrenblatt 2020 wird ab Samstag, 15. Februar, durch Austräger und in den Geschäften verkauft.