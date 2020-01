Pfullendorfer Narren zerren Ex-Hauptamtsleiter vor Gericht

Pfullendorfs ehemaliger Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp muss sich am schmotzigen Donnerstag, 20. Februar, vor dem hochwohllöblichen Streckgericht der Pfullendorfer Narrenzunft Stegstrecker verantworten. „Wenngleich ein Prozess für eine Verurteilung des bezichtigten Delinquenten nicht nötige wäre, wird ihm dieser zur Belustigung des Volkes am Abend des Schmozigen Dunschtig gemacht werden“, schreibt die Zunft in einer Pressemitteilung. Die Allgemeinheit sei herzlich dazu eingeladen, nach dem Hemdglonker-Umzug, der um 18.30 Uhr beginnt, dem Spektakel auf dem Marktplatz beizuwohnen.

Die Gerichtsbarkeit der Narrenzunft Stegstrecker bleibe auch im Trubel der aufkommenden Fasnet aufmerksam, heißt es weiter. In weiten Teilen der Bevölkerung seien erkennbar untragbare, haltlose Bedenken geäußert worden, die Achtsamkeit des Streckgerichts sei wegen des Narrentreffens nicht in vollem Umfang gegeben. Zwielichtige Persönlichkeiten würden sich im Umland bereits brüsten, für ihr Tun nicht belangt werden zu können, die närrische Justiz sei überlastet und handlungsunfähig. „Besonders dreist hervorgestochen ist dabei eine Person von öffentlichem Pfullendorfer Interesse: Tede Rupp, der in letzter Zeit, wenn auch nur vereinzelt, aber immer öfter unter dem Pseudonym Hans-Jürgen aufgetreten sein soll.“ Das Streckgericht sehe dadurch klare Indizien dafür, dass der Schurke beginnt, seine Taten gezielt zu verschleiern.